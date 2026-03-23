La biografia a fumetti di Tazio Nuvolari

Comunicato stampa

La casa editrice Oltre, nella sua collana dedicata ai libri illustrati Töpffer pubblica un romanzo a fumetti dedicato alla vita di Tazio Nuvolari, storico pilota automobilistico e motociclistico italiano attivo tra gli anni ’20 e ’50 del XX secolo.

Il fumetto, realizzato da Marco D’Aponte ai disegni e Pit Formento ai testi, sarà arricchito da una introduzione di Giulio Cesare Cuccolini e sarà disponibile dal 31 marzo 2026.

Tazio Nuvolari – Compagno del vento

Pit Formento, Marco D’Aponte

Oltre Edizioni, 2026

110 pagine, brossura – 25,00 €

ISBN: 9788888151564

Gli autori

MARCO D’APONTE, docente di Discipline pittoriche, illustratore per editori nazionali e internazionali negli anni ottanta e novanta, dal 2000 dirada questa attività per dedicarsi in modo più continuativo al fumetto, collaborando con sceneggiatori, scrittori, storici, tra cui Guido Ceronetti, Dario Lanzardo, Pit Formento, Gianna Baltaro, Rossana Repetto, Marino Magliani.

Ha pubblicato graphic novel con Tunué, Transeuropa, Miraggi Ink, Edizioni del Capricorno, Angolo Manzoni, Daniela Piazza Editore, La Stampa.

Parallelamente ha sempre svolto l’attività di pittore in numerose mostre personali e collettive, esponendo i suoi lavori in gallerie e musei.

PIT FORMENTO dopo la laurea a Parma con una tesi su “L’immagine del Pellerossa nel Cinema Americano”, si è trasferito a Roma dove ha iniziato a lavorare come assistente di Florestano Vancini per proseguire poi come fotografo di scena per Gianni Amelio e Pupi Avati. È stato inoltre redattore radiofonico di servizi giornalistici per l’estero della Rai e collaboratore, con lo pseudonimo di Manfred P. Fango, del settimanale GaumontTuttospettacolo. Ha partecipato per un decennio, come regista, all’esperienza di Ipotesi Cinema. Ha ricevuto premi e riconoscimenti come sceneggiatore di fiction, regista pubblicitario e di documentari distribuiti da reti televisive in tutto il mondo.