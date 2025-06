Kevin Feige: il nuovo Fantastic Four renderà giustizia alla prima famiglia Marvel

Intervistato da Empire Magazine, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha parlato di I Fantastici Quattro – Gli Inizi, sottolineando come questo film sia l’occasione per rendere finalmente giustizia, sul grande schermo, alla famiglia di eroi della Casa delle idee.

Quando la Disney ha acquistato la Fox, è stato davvero un sogno inaspettato che si è avverato – ha detto Feige – È arrivato al momento perfetto, per aiutarci a lanciarci in una nuova era. Sono la Prima Famiglia della Marvel, e volevo davvero rendergli giustizia.

Nel parlare del film, Feige non ha potuto fare a meno di parlare dei vecchi adattamenti, in primis quelli diretti da Tim Story, sottolineando che ora è invece il momento di abbracciare il futuro retrò degli anni ’60 e soprattutto una rappresentazione fedele al fumetto del divoratore di mondi Galactus, non più reso cinematograficamente come una nuvola.