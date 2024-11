Kevin Feige “emozionato” per Fantastic Four: First Steps

Apparso tramite un video all’apertura del Disney APAC Content Showcase a Singapore, Kevin Feige ha parlato del futuro del Marvel Cinematic Universe in vista dell’uscita di Fantastic Four: First Steps il prossimo luglio. Il presidente dei Marvel Studios ha indicato il cappello raffigurante il simbolo del quartetto che indossava, quando gli è stato chiesto per quale titolo Marvel fosse più emozionato per il 2025.

Finalmente, stiamo portando la First Family della Marvel nell’MCU. Le riprese si concludono la prossima settimana, il film uscirà la prossima estate e poi tutti quei personaggi andranno direttamente nei prossimi film degli Avengers, quindi sono molto emozionato per il futuro dei Fantastici Quattro.

Parlando poi di Thunderbolts*, ha evidenziato che la pellicola è “tutto ciò che riguarda la Marvel”.

Si tratta di prendere personaggi da tutti i tipi di luoghi e franchise diversi e metterli insieme. Questo è ciò che sono gli Avengers, questo è ciò che sono i Guardiani della Galassia.

Sull’introduzione degli X-Men nell’MCU, Feige ha detto:

Penso che vedrete che continuerà nei nostri prossimi film con alcuni attori degli X-Men che potreste riconoscere. Subito dopo, l’intera storia di Secret Wars ci porterà davvero in una nuova era di mutanti e degli X-Men. Di nuovo, si tratta uno di quei sogni che si avvera. Finalmente abbiamo di nuovo gli X-Men.

Commentando invece il successo di Deadpool & Wolverine, Feige ha dichiarato: