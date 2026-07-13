Spider-Man: Brand New Day – in Corea del Sud sospesa prevendita dei biglietti

In Corea del Sud, la prevendita dei biglietti di Spider-Man: Brand New Day, iniziata l’8 luglio, è stata sospesa dopo pochi giorni a causa delle proteste dell’industria cinematografica locale.
La decisione è stata presa dal KOFIC, il Consiglio Cinematografico Coreano, in seguito ad alcune critiche dovute al fatto che la prevendita dei biglietti, arrivata in poco tempo a quota 103.000, sia iniziata prima ancora che la procedura di classificazione della pellicola per il paese asiatico fosse completata.
L’industria cinematografica sostiene che iniziare la prevendita tre settimane prima, mentre la procedura di classificazione è ancora in corso, costituisca una violazione delle regole. Generalmente, in Corea del Sud, le prevendite iniziano due settimane prima del’uscita nelle sale e, nel caso di film indipendenti, a volte appena due giorni prima.
La perturbazione del mercato da parte dei distributori diretti equivale a gettare acqua fredda sulla già fragile industria cinematografica coreana – ha dichiarato un funzionario dell’Associazione dei Produttori Cinematografici Cioreani – È necessario un emendamento alla Legge sulla Promozione Cinematografica per affrontare i casi in cui le sanzioni legali vengono abilmente eluse.