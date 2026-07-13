Spider-Man: Brand New Day – in Corea del Sud sospesa prevendita dei biglietti

13 Luglio 2026
di
L'industria cinematografica locale protesta per una violazione delle regole di mercato.
Brandnewday mj spiderman

In Corea del Sud, la prevendita dei biglietti di Spider-Man: Brand New Day, iniziata l’8 luglio, è stata sospesa dopo pochi giorni a causa delle proteste dell’industria cinematografica locale.

La decisione è stata presa dal KOFIC, il Consiglio Cinematografico Coreano, in seguito ad alcune critiche dovute al fatto che la prevendita dei biglietti, arrivata in poco tempo a quota 103.000, sia iniziata prima ancora che la procedura di classificazione della pellicola per il paese asiatico fosse completata.

L’industria cinematografica sostiene che iniziare la prevendita tre settimane prima, mentre la procedura di classificazione è ancora in corso, costituisca una violazione delle regole. Generalmente, in Corea del Sud, le prevendite iniziano due settimane prima del’uscita nelle sale e, nel caso di film indipendenti, a volte appena due giorni prima.

La perturbazione del mercato da parte dei distributori diretti equivale a gettare acqua fredda sulla già fragile industria cinematografica coreana – ha dichiarato un funzionario dell’Associazione dei Produttori Cinematografici Cioreani – È necessario un emendamento alla Legge sulla Promozione Cinematografica per affrontare i casi in cui le sanzioni legali vengono abilmente eluse.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

Leggi altro su:

Commenta:

Your email address will not be published.

Social Network

Resta Aggiornato

TUTTE LE NEWS

Articoli simili

Ultimi articoli