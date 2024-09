Joker: Folie a Deux – Lady Gaga annuncia album soundtrack “Harlequin”

In occasione dello sbarco nelle sale di Joker: Folie a Deux, previsto tra pochi giorni, Lady Gaga ha annunciato l’uscita di Harlequin, un album contenente la soundtrack della pellicola che la vede protagonista al fianco di Joaquin Phoenix.

L’album uscirà il 27 settembre e conterrà al suo interno 13 canzoni, di cui potete leggere l’elenco di seguito.

1. Good Morning

2. Get Happy (2024)

3. Oh, When the Saints

4. World on a String

5. If My Friends Could See Me Now

6. That’s Entertainment

7. Smile

8. The Joker

9. Folie à Deux

10. Gonna Build a Mountain

11. Close to You

12. Happy Mistake

13. That’s Life