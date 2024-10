Joker: Folie a Deux – Perdite da milioni di dollari per la Warner Bros.

Secondo quanto riportato da Variety, il flop al botteghino americano di Joker: Folie a Deux non sarà indolore per la Warner Bros., la quale a causa della deludente performance della pellicola dovrebbe perdere tra i 150 e i 200 milioni di dollari.

Secondo fonti citate dalla rivista di spettacolo, il sequel diretto da Todd Phillips non riuscirà minimamente a raggiungere i 450 milioni di dollari necessari per pareggiare i conti, visto che le vendite dei biglietti sono equamente divise tra gli studios e i proprietari dei cinema. Il film, costato 200 milioni di dollari più la promozione, senza contare i salari molto alti per il regista e i due protagonisti Joaquin Phoenix e Lady Gaga, secondo fonti interne alla Warner dovrebbe pareggiare i conti attorno a un incasso di 375 milioni di dollari, anche se altre indiscrezioni riferiscono che le perdite potrebbero aggirarsi su una cifra poco superiore ai 200 milioni o anche sui 125 milioni di dollari.

La Warner dal canto suo sostiene, tramite un portavoce, che ogni stima suggerita da anonimi o cosiddette “fonti interne” è grossolanamente sbagliata, criticando il fatto che tali voci “vengono riportate come fatti”, e sottolineando che la pellicola continua a essere proiettata nelle sale cinematografiche, inclusa l’uscita di questa settimana in Cina, continuando così a generare entrate sia in patria che all’estero.

La rivista evidenzia come sia Phoenix che il regista abbiano ottenuto un compenso di 20 milioni di dollari, mentre la cantante di 12 milioni, elemento che avrebbe avuto un notevole impatto sui costi della pellicola. Analisti ritengono che l’inserimento nel film da parte di Phillips di scene di canto e ballo abbia alienato la fanbase della DC, portando a una conseguente differenza enorme tra il risultato al box office del primo film e il sequel.