Joker: Folie a Deux e Madame Web nominati ai Razzie

Joker: Folie a Deux, il sequel sul villain DC Comics, e Madame Web, l’adattamento targato Sony del personaggio Marvel, sono stati entrambi nominati come peggior film, ai Razzie Awards, i premi che ogni anno riconoscono i progetti cinematografici peggiori della stagione cinematografica.

Le due pellicole hanno ottenuto nomination anche in altre categorie, tra cui peggior attrice (Dakota Johnson e Lady Gaga) peggior attore (Joaquin Phoenix) e attore non protagonista (Tahar Rahim per Madame Web), olte a varie altre categorie.

L’attrice Ariana DeBose, vincitrice del premio Oscar un paio di anni fa per West Side Story, è stata nominata peggiore attrice per Kraven il Ccaciatore, mentre FKA Twigs ha ottenuto la medesima candidatura per The Crow. Tra i peggiori registi Todd Phillips (Joker: Folie a Deux) e S.J. Clarkson (Madame Web), mentre nella categoria “peggior remake,Rip-Off o Sequel” sono stati nominati il sequel di Joker, Kraven The Hunter e The Crow.