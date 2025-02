Kraven il Cacciatore dal 26 marzo disponibile in Home Video

Dal 26 marzo Kraven il Cacciatore di J.C. Chandor, il film sul personaggio Marvel Comics, sarà disponibile in DVD, BLU-RAY , 4K (BD 4K + BD HD) e STEELBOOK 4K (BD 4K + BD HD), tutti impreziositi da contenuti speciali che mostrano scene estese ed eliminate, errori sul set e il lavoro degli stunt. Il film racconta la violenta storia della nascita e del destino di uno dei villain più iconici del mondo dei fumetti. La star Aaron Taylor-Johnson (Nowhere Boy, Avengers: Age of Ultron, Animali notturni, Tenet, Bullet Train, 28 anni dopo) interpreta il protagonista di questo film vietato ai minori di 14 anni, ambientato prima della sua famigerata vendetta contro Spider-Man.