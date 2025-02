James Watkins alla regia di Clayface, nuovo film DC Studios

Deadline informa che il regista James Watkins, dato nei giorni scorsi in lizza per la regia di Clayface, dirigerà l’adattamento cinematografico sul villain DC Comics. I DC Studios non hanno commentato la notizia.

James Gunn e Peter Safran produrranno il progetto in collaborazione con Matt Reeves e Lynn Harris, con Chantal Nong come produttore esecutivo. Mike Flanagan ha scritto la sceneggiatura del progetto, descritto come un dramma horror su un attore che scopre di potere cambiare la forma del proprio corpo.

Clayface sarà nelle sale USA l’11 settembre 2026.