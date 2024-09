Inside Out 2 in Home Video dal 9 ottobre per Eagle Pictures

Sono finalmente disponibili in pre-order le imperdibili edizioni Home Video di “INSIDE OUT 2”, il film d’animazione targato Disney Pixar, fenomeno indiscusso del box office italiano e mondiale, che ha raggiunto il record assoluto di 1 miliardo di dollari a livello globale (di cui 46 milioni di euro in Italia), aggiudicandosi il primato di film animato con il maggiore incasso nella storia del cinema. L’acclamato sequel di Kelsey Mann sarà disponibile dal 9 ottobre 2024 nei formati DVD, Blu-Ray e Steelbook Blu-ray, questi ultimi arricchiti da tantissimi contenuti extra, tra cui esclusive scene tagliate, un inizio alternativo e un documentario inedito sul processo di creazione della storia.

In questo secondo capitolo si torna nella mente di Riley – da poco entrata nell’adolescenza – con il Quartier Generale messo a soqquadro da un evento completamente inaspettato: l’arrivo di nuove esilaranti Emozioni! Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto si trovano a dover gestire la presenza di Ansia e dei suoi amici – Imbarazzo, Noia e Invidia – che mettono in crisi la stabilità faticosamente conquistata da Gioia: un’esplorazione divertente e toccante nella mente complessa di una ragazza alle soglie della pubertà.

Tra i contenuti extra delle edizioni Blu-ray di “INSIDE OUT 2” troviamo numerose scene tagliate, tra cui una sequenza d’apertura alternativa del film – in cui Riley cerca di cantare goffamente una canzone originale composta per un’audizione scolastica – e uno speciale commento video del team creativo Disney Pixar dedicato alla scena dell’Oscuro Segreto, un ricordo represso che la giovane protagonista tiene ben celato nel caveau della memoria e che viene rivelato solo nella scena post-credits.