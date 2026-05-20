Le novità a fumetti di Barta Edizioni

Comunicato stampa
Barta Edizioni, a giugno 2026, porterà in libreria tre novità editoriali a fumetti.
Io sono El Uali – Il vento della rivolta Saharaui
di Luca Ralli
Questo volume è la prima biografia pubblicata in Italia del cosiddetto «Che Guevara dei saharaui», che unì in un popolo come tutti gli altri le tribù del deserto. El Uali Mustafa Sayed, detto Lulei, ebbe vita brevissima ma lasciò un’immagine scolpita nella memoria di ogni saharaui, in ogni granello di sabbia scaldato al sole dell’esilio, in ogni canzone di morte o pianto di nascita del suo popolo, in chiunque abbia portato avanti la sua lotta e abbia fatto un vessillo del suo pensiero. Ieri, oggi, sempre.
Grazie a Luca Ralli in questo romanzo a fumetti a metà strada tra la narrazione e l’inchiesta scopriamo la vita dietro al «monumento di sabbia», l’uomo, davvero l’uomo, prima del mito.
184 pagine, brossurato, colori – 23,00 €
ISBN: 9788898462728
Kinderland – Un’adolescenza all’ombra del muro
di Mawil
È l’estate del 1989, anche a Berlino Est. Ach so! Mirco Watkze è uno scolaro diligente e impopolare, che divide la sua esistenza tra scuola, casa e chiesa. Una noia! Ma il ping pong, per cui mostra un enorme talento, cambia tutto, conducendolo persino nelle terre incognite dell’amicizia e dei primi amori… fino a che tutto cambia di nuovo, quando la lunga stagione del blocco sovietico e della Germania divisa cede il passo al mondo del dopo-Muro.
Markus Witzel, che si firma Mawil, è un fumettista tedesco. Tra le sue opere: Wir können ja Freund bleiben, Die Band, Das grosse Supa-Hasi-Album, Meister Lumpe, Aktion Sorgenkind, il pluritradotto Kinderland (vincitore del Max und Moritz Preis come miglior fumetto in lingua
tedesca), Katja, Anna.
Lo Spazio Bianco lo ha intervistato con Emilio Cirri, curatore della rubrica Cronache Tedesche e potete leggere qui le sue risposte.
Traduzione dal tedesco di Sofia Pagliarella
296 pagine, brossurato, colori – 21,00 €
ISBN: 9788898462865
Oksi
di Mari Ahokoivu
Prendendo spunto dagli strati più profondi della mitologia nordica e da storie che spaziano dal mito di Prometeo alla fiaba del Brutto anatroccolo fino alla Città Incantata di Miyazaki, Oksi è «un romanzo grafico unico, un racconto ipnotizzante che parte dalla leggenda finlandese che vede l’orso come il re della foresta e atterra oniricamente nel cuore».
Mari Ahokoivu è una fumettista finlandese che ama disegnare cose carine e spaventose, per adulti e bambini, là, dove non serve tracciare un confine. Oksi è già stato tradotto anche in sloveno e inglese.
Il volume è arricchito da una breve postfazione firmata dalla traduttrice utile per inquadrare la narrazione nel folclore finnico
Traduzione dal finlandese di Giulia Santelli
380 pagine, brossurato, colori – 23,00 €
ISBN: 9788898462544