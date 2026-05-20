Le novità a fumetti di Barta Edizioni

Comunicato stampa

Barta Edizioni, a giugno 2026, porterà in libreria tre novità editoriali a fumetti.

Io sono El Uali – Il vento della rivolta Saharaui

di Luca Ralli

Questo volume è la prima biografia pubblicata in Italia del cosiddetto «Che Guevara dei saharaui», che unì in un popolo come tutti gli altri le tribù del deserto. El Uali Mustafa Sayed, detto Lulei, ebbe vita brevissima ma lasciò un’immagine scolpita nella memoria di ogni saharaui, in ogni granello di sabbia scaldato al sole dell’esilio, in ogni canzone di morte o pianto di nascita del suo popolo, in chiunque abbia portato avanti la sua lotta e abbia fatto un vessillo del suo pensiero. Ieri, oggi, sempre.

Grazie a Luca Ralli in questo romanzo a fumetti a metà strada tra la narrazione e l’inchiesta scopriamo la vita dietro al «monumento di sabbia», l’uomo, davvero l’uomo, prima del mito.

184 pagine, brossurato, colori – 23,00 €

ISBN: 9788898462728

Kinderland – Un’adolescenza all’ombra del muro

di Mawil

È l’estate del 1989, anche a Berlino Est. Ach so! Mirco Watkze è uno scolaro diligente e impopolare, che divide la sua esistenza tra scuola, casa e chiesa. Una noia! Ma il ping pong, per cui mostra un enorme talento, cambia tutto, conducendolo persino nelle terre incognite dell’amicizia e dei primi amori… fino a che tutto cambia di nuovo, quando la lunga stagione del blocco sovietico e della Germania divisa cede il passo al mondo del dopo-Muro.

Markus Witzel, che si firma Mawil, è un fumettista tedesco. Tra le sue opere: Wir können ja Freund bleiben, Die Band, Das grosse Supa-Hasi-Album, Meister Lumpe, Aktion Sorgenkind, il pluritradotto Kinderland (vincitore del Max und Moritz Preis come miglior fumetto in lingua

tedesca), Katja, Anna.

Lo Spazio Bianco lo ha intervistato con Emilio Cirri, curatore della rubrica Cronache Tedesche e potete leggere qui le sue risposte.

Traduzione dal tedesco di Sofia Pagliarella

296 pagine, brossurato, colori – 21,00 €

ISBN: 9788898462865