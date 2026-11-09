Il manga horror Noah Of The Blood Sea sul grande schermo

Deadline informa che la casa di produzione con sede a Los Angeles Tyrus Pictures sta sviluppando un adattamento del manga horror Noah Of The Blood Sea (Kekkai No Noah), pubblicato in Italia da Star Comics.
La casa di produzione ne ha acquistato i diritti dalla casa editrice giapponese Takeshobo e, secondo il sito, punta a dare il via alla produzione del progetto nel 2027, con Michael Zelman e Hamid Mokhneche che si occuperanno della produzione per conto di Tyrus Pictures.
Il manga, creato da Yu Satomi e composto da cinque volumi, segue un gruppo di passeggeri che intraprende quello che si preannuncia come un viaggio idilliaco a bordo di una nave da crociera di lusso. Tuttavia, quando i passeggeri iniziano a scomparire misteriosamente, il viaggio si trasforma in una terrificante lotta per la sopravvivenza.