Il manga horror Noah Of The Blood Sea sul grande schermo

9 Novembre 2026
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Il fumetto horror, pubblicato anche in Italia, presto diventerà un film.
Noahmanga

Deadline informa che la casa di produzione con sede a Los Angeles Tyrus Pictures sta sviluppando un adattamento del manga horror Noah Of The Blood Sea (Kekkai No Noah), pubblicato in Italia da Star Comics.

La casa di produzione ne ha acquistato i diritti dalla casa editrice giapponese Takeshobo e, secondo il sito, punta a dare il via alla produzione del progetto nel 2027, con Michael Zelman e Hamid Mokhneche che si occuperanno della produzione per conto di Tyrus Pictures.

Il manga, creato da Yu Satomi e composto da cinque volumi, segue un gruppo di passeggeri che intraprende quello che si preannuncia come un viaggio idilliaco a bordo di una nave da crociera di lusso. Tuttavia, quando i passeggeri iniziano a scomparire misteriosamente, il viaggio si trasforma in una terrificante lotta per la sopravvivenza.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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