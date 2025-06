Il Capitano Kirk ritorna dalla morte in nuova serie IDW

IDW ha anunciato il lancio, previsto per il mese di settembre, di Star Trek: The Last Starship, scritto da Collin Kelly e Jackson Lanzing e disegnato da Adrian Bonilla. I due sceneggiatori hanno già scritto serie legate al mondo di Star Trek, ottenendo nel 2023 una candidatura agli Eisner Award.

La nuova serie si riallaccerà agli eventi narrati nel film Generazioni, il primo con protagonista l’equipaggio comandato da Jean Luc Picard, e che vide la morte del capitano James T. Kirk, perito per salvare una galassia dai piani dello scienziato Soran.

La serie a fumetti sarà ambientata durante La serie è ambientata durante il Burn, un disastro galattico che ha causato la distruzione di ogni nucleo di curvatura attivo, uccidendo miliardi di persone e infrangendo la pace e la stabilità che la Federazione Unita dei Pianeti aveva garantito per sette secoli. Di fronte a un vero e proprio Far West nello spazio, Kirk, misteriosamente resuscitato, dovrà guidare un nuovo equipaggio e una nuova nave in uno sforzo apparentemente impossibile per sostenere la missione di unità della Flotta Stellare nel cosmo.

Star Strek: The Last Starship vedrà l’esordio di un nuovo cast di personaggi.