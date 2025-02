First Issue Christmas Special 2024

Batman – The Long Halloween: The Last Halloween #1 di Jeph Loeb, Eduardo Risso, Dave Stewart, Richard Starkings (DC Comics, 2024)

Operazione nostalgia? Può essere. Facile stratagemma per portarci alla lacrima facile ricordando i bei tempi andati in cui tutto era più crimine organizzato e meno freak e Loeb e Sale terrorizzavano Gotham con i loro serial killer amanti delle ricorrenze? Probabilissimo. Riusciremo per tali motivi a resistere al fascino di questa serie? Non credo proprio. Tornano le classicissime didascalie-con-monologo-interiore che contraddistinguono Loeb, tornano quelle atmosfere cupe batmaniane recentemente rievocate su schermo anche da The Penguin e vi si aggiunge una parata di artisti che si avvicenderanno su ognuno degli albi della serie in omaggio al mai troppo compianto Tim Sale.

INSTANT CLASSIC

Alessandro Negri – Fumettocrazia