IDW annuncia Star Trek: Red Shirts – Ghost of the 21st Century

3 Aprile 2026
di
Gerry Duggan alle redini di una miniserie che svela un complotto all'interno della Federazione.
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In occasione dei 60 anni del franchise di Star Trek, IDW continua a esplorare la saga creata da Gene Roddenberry con un nuovo capitolo a fumetti. La casa editrice ha infatti annunciato l’uscita per il mese di luglio di Star Trek: Red Shirts – Ghost of the 21st Century, miniserie di cinque numeri scritta da Gerry Duggan e disegnata da Scott Buoncristiano.

La nuova serie limitata si focalizza su un classico tormentone della serie, ovvero la “Redshirt Curse” che coinvolgeva quei personaggi che, indossando le uniformi rosse, morivano costantemente nel corso di una missione. Duggan rielabora il concetto inserendolo all’interno di una cospirazione criminale all’interno della Federazione Unita dei Pianeti.

Ai confini più remoti della Federazione, le magliette rosse non muoiono e basta, vengono usate. Quando l’addetto alla sicurezza Harry Deubert trova del contrabbando nascosto nel corpo di un commilitone caduto, scopre la Sezione Null: una direzione segreta della Flotta Stellare che trasforma le magliette rosse, destinate a essere sacrificate, in risorse per una vasta cospirazione criminale. Alleandosi con Lyna Taval, un’ufficiale andoriana con dei loschi piani, Deubert scava troppo a fondo… e diventa un bersaglio.
Qualcuno all’interno della Sicurezza della Flotta Stellare sta tradendo la Federazione. E una volta che Deubert e Taval scopriranno il vero scopo delle magliette rosse, non ci sarà più modo di tornare indietro.

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Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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