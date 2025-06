I nuovi fumetti targati In Your Face Comix

NOVITA’ IN YOUR FACE COMIX

Ai Confini dell’Inferno di Jiro Kuwata – Volume unico

Autore: Jiro Kuwata

Editore: In Your Face Comix

Pagine: bianco e nero, Copertina a Colori

Formato: 15×21 cm

Rilegatura: Brossura con alette

ISBN: 9788897571995

Prezzo: 19,00 euro

Tre racconti del mistero ispirati a due maestri del romanzo giallo nipponico, Mushitarō Oguri ed Edogawa Ranpo. Un’immersione nell’ignoto tra giungle misteriose, parchi a tema bizzarri ed esperimenti scientifici al limite dell’impossibile, che si intrecciano ai loschi traffici della yakuza e a una polizia impotente di fronte all’inspiegabile. Con la sua raffinata matita, Jiro Kuwata dà vita a un caleidoscopio di universi inesplorati, dove letteratura e disegno si fondono in un lirismo sorprendente che esalta la meraviglia e il fascino del mistero, ma anche la minaccia e l’ignoto.

Jiro Kuwata

Jiro Kuwata, nato il 17 aprile 1935 a Suita, nella prefettura di Osaka, debutta nel mondo dei manga a soli 13 anni con Kikai seidan (La strana costellazione, 1948). Nel 1957 disegna la serie di grande successo Maboroshi tantei (Il detective fantasma) e nel 1958 Gekkō Kamen (Maschera del chiaro di Luna). Nel 1963 crea, su sceneggiatura di Kazumasa Hirai, la serie 8 Man, il primo cyborg nel mondo dei manga. Il successo è senza precedenti, e il personaggio influenzerà significativamente il genere supereroistico in Giappone. Tra il 1966 e il 1967 lavora alla versione manga di Batman, recentemente diventata un cult. Autore tra i più prolifici, la sua opera rivela una straordinaria versatilità e capacità di innovazione nel campo del fumetto. Anche dopo la sua scomparsa, avvenuta il 2 luglio 2020, l’influenza di Kuwata si fa ancora sentire, con molti artisti e lettori che ancora oggi continuano a trarre ispirazione dalle sue opere.

HIU 1993-2003 – Happening International Underground 1993-2003

DIECI ANNI DI IMMAGINARIO UNDERGROUND

A cura di Marco Teatro

Editore: In Your Face Comix

Pagine: 292 pagine, Copertina e interni a colori

Formato: 21 x 30

Rilegatura: Brossura con alette

ISBN 9788897571858

Prezzo: 35,00 euro

L’Happening Internazionale Underground è stato un evento culturale autogestito, un appuntamento annuale di tre giorni, che si è svolto nel Centro Sociale Leoncavallo di Milano dal 1993 al 2003.

Nato con l’intento di promuovere l’arte e la cultura underground, l’HIU ha rappresentato un punto di riferimento per artisti, editori e appassionati del settore.

Completamente indipendente e totalmente autogestito, viene concepito come uno spazio di incontro e di confronto per artisti e collettivi che operano al di fuori dei circuiti tradizionali, in anni di profondo mutamento che vedono l’alba del mondo digitale sulle arti figurative, contaminando inevitabilmente l’editoria italiana specializzata in arte e fumetto.

HIU, libero da restrizioni politiche, favorisce così lo sviluppo delle avanguardie e delle sperimentazioni editoriali e artistiche italiane, offrendo visibilità a forme d’arte che spesso sono marginalizzate dal mercato mainstream.

L’HIU, dopo aver animato per un decennio il Leoncavallo con la sua forza esplosiva e la sua dirompente creatività indipendente, ha tracciato il solco per ciò che sarebbe venuto dopo, diventando precursore fondamentale del CRACK! – Fumetti Dirompenti, il festival nato a Roma al Forte Prenestino. Degno erede, porta nel suo DNA un nuovo modo di fare cultura dal basso, fuori dai circuiti istituzionali, in spazi autogestiti e liberi da qualsiasi pregiudizio.

Creatore , organizzatore e anima pulsante dell’Happening Internazionale Underground, Marco Teatro è riuscito a fare dell’evento non solo un festival, ma un vero e proprio laboratorio di resistenza artistica, coinvolgendo centinaia di artisti italiani e internazionali, dando voce a linguaggi marginali e pratiche autogestite, creando un ponte invisibile ma indivisibile tra culture underground di tutto il mondo.

L’impegno e l’eredità di Marco Teatro è tangibile, non solo sul piano organizzativo, ma anche sul piano simbolico. Attraverso la sua arte e la sua energia militante, riesce a guidare un movimento che ha lasciato un segno profondo nella storia culturale alternativa italiana.

Marco Teatro (1968)

Artista, pittore e scenografo, pioniere della street art e del writing in Italia.

Con profonda esperienza nelle autoproduzioni underground, dal 1993 al 2003 crea e organizza l’HIU (Happening Internazionale Underground) con molti dei più noti illustratori, artisti e street artist mondiali.

All’interno dell’edizione del 2002 inaugura una delle prime mostre di street art contemporanea italiana.

Teatro lavora per molti anni cimentandosi in tutte le tecniche artigianali artistiche tradizionali lavorando con marmi e pietre naturali, tecnica a fresco, restauro, decorazioni classiche, il trompe l’oeil e muralismo. Lavora per il teatro, il cinema e le grandi installazioni artistiche. Ha commissioni non solo in Italia ma viaggia in tutti i conti- nenti. Lavora come costruttore di props e scenografie per artisti come Bob Wilson e Peter Greenaway. Continua parallelamente la sua produzione artistica personale con dipinti, sculture e opere di street art. Espone i suoi lavori in numerosissime mostre in luoghi sia underground che di spicco come il PAC di Milano, la Farnesina a Roma e la sede dell’ONU di New York. Nel 2021 ha pubblicato La guerra dei segni. Un’altra storia dell’arte con la casa editrice Agenzia X, e il libro Virus – il punk è rumore con Giacomo Spazio per Goodfellas. Per l’editore In Your Face Comix ha curato il presente volume.

Impossibile ricordare e nominare tutti gli artisti e collettivi che nel corso degli anni sono intervenuti all’ HIU, sono veramente troppi! ci limitiamo a estrapolare alcune delle pagine presenti nel libro con Foto ed illustrazioni tratte dai vari eventi intercorsi in quegli anni. Il Libro contiene inoltre interviste e testimonianze, tutto in doppia lingua: Italiano ed inglese

Di seguito alcune immagini estratte dal volume.

Volume di 292 pagine, interamente a colori!