I Fratelli Russo parlano di Avengers: Doomsday e Secret Wars

Intervistati sul red carpet della premiere di The Eectric State, loor nuovo film realizzato per la piattaforma Netflix, i Fratelli Joe e Anthony Russo hanno avuto modo di parlare di Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, i due nuovi capitoli Marvel Studios sugli eroi più potenti della Terra che saranno girati a Londra uno dopo l’altro e la cui uscita è attesa nel 2026 e nel 2027.

È tutto a Londra, li gireremo uno dopo l’altro, è un sacco di lavoro, potremmo sopravvivere o meno, vedremo – ha detto Joe Russo – Ma siamo molto emozionati. Abbiamo trovato un modo per entrare nella storia che pensiamo sarà impegnativo per il pubblico, è impegnativo per noi da realizzare. Ed è davvero emozionante per noi, ci fa alzare dal letto per farlo.

Alla domanda se vedremo l’esordio di personaggi legati agli X-Men, Joe Russo ha così risposto:

Chi lo sa? Non lo so. Non so chi vedremo. Non lo so ancora – con il fratello Anthony che ha aggiunto – Se chiudi gli occhi e usi la tua immaginazione, puoi vedere chiunque tu voglia. Chiunque solletica la tua fantasia.

Chiunque appartenga alla Marvel potrebbe comparire in questo film – ha concluso Joe Russo.