I Fratelli Russo parlano del loro ritorno al Marvel Cinematic Universe

In una lunge intervista concessa a Empire Magazine, i Fratelli Joe e Anthony Russo hanno parlato per la prima volta del loro ritorno in pianta stabile al Marvel Cinematic Universe, in cui dirigeranno i prossimi due capitoli degli Avengers, Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. Una storia che i due dovevano assolutamente raccontare sul grande schermo.

Endgame era la fine, e ci è voluto un po’ di tempo prima che iniziassimo a pensarci come a qualcosa di diverso da una fine. Siamo molto vicini a Kevin e Lou [D’Esposito, co-presidente dei Marvel Studios] e all’intero team Marvel e abbiamo avuto conversazioni nel corso degli anni. Abbiamo parlato di molte idee – ha detto Anthony Russo – e poi, l’ispirazione per Secret Wars ha colpito. In realtà quello che è successo è che siamo finiti per imbatterci in un’idea che ha attivato tutti noi. Non potevi vederla arrivare finché non è arrivata, e una volta arrivata è stato come, ‘Beh, questa è una storia che dobbiamo raccontare.’

C’erano idee che stavamo cercando di capire che precedevano questa, e non abbiamo mai trovato la storia – ha aggiunto Joe Russo – Ma tutto si è solidificato quando McFeely (Stephen McFeely lo sceneggiatore ndr) ha capito come la storyline di Secret Wars avrebbe potuto funzionare in forma MCU.

Ricordo di aver chiamato Steve e di aver detto, ‘Ehi, idea folle. Cosa ne pensi se tornassimo tutti indietro e facessimo Secret Wars?’ – ha detto Joe Russo – Tu hai detto, ‘Cazzo no. Assolutamente no.’ E poi hai riattaccato. E la mattina dopo alle 7.30 hai chiamato e hai detto, ‘Ok, ho un’idea.’