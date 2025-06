I Fantastici Quattro – Gli Inizi: regista e produttore parlano del concetto di famiglia

In una lunga intervista concessa a Collider, il regista de I Fantastici Quattro – Gli Inizi, Matt Shakman ha parlato del concetto di famiglia nel film Marvel Studios, in uscita nelle sale a luglio.

Sono la prima famiglia della Marvel e, a differenza di Star Trek o degli Avengers o X-Men, che sono una famiglia ritrovata, questa è una vera famiglia. Abbiamo un marito e una moglie, un fratello e una sorella – ha detto Shakman – Si tratta di vecchi amici e di uno zio onorario e infine di bambini, e questo li rende diversi nel mondo dei fumetti, ed è ciò che li rende speciali ed è ciò che stiamo cercando di portare in vita qui I fumetti sono stati creati negli anni ’60 e sono fortemente influenzati dalla corsa allo spazio e dal senso di ottimismo di JFK. Ha davvero definito quel decennio, guardando verso le stelle, e lo si vede non solo nei Fantastici Quattro, ma anche in Star Trek, un altro progetto che parla di famiglia, ottimismo e della convinzione che la testa giusta e il cuore giusto, uniti, possono risolvere qualsiasi problema. Lo vediamo in Spock e Kirk, lo vediamo in Sue e Reed, e queste sono alcune delle tematiche simili che stiamo affrontando.

A fargli eco è il produttore Grant Curtis, noto per avere lavorato ai film della trilogia di Spider-Man diretti da Sam Raimi, il quale si è concentrato sulla figura di Susan Storm (Vanessa Kirby), un personaggio che sarà molto più sfaccettato rispetto alle precedenti versioni viste sul grande schermo, e il vero perno centrale del film.

Se si ripercorrono i fumetti, ci si rende conto che Sue Storm è senza dubbio la leader dei Fantastici Quattro, perché senza Sue Storm, tutto crolla – ha detto Curtis, che senza citare direttamente i film precedenti, ha riconosciuto la necessità di una migliore caratterizzazione delle donne in questo film – Volevamo che fossero esteticamente più datate, ma in termini di personaggi e trattamento, chi dovesse essere al centro dell’attenzione, è come dire, ehi, raccontiamo la migliore storia possibile.

Una caratterizzazione che ha avuto un aiuto nella chimica sullo schermo tra Pedro Pascal e la Kirby, come evidenziato dai due attori:

Non ho mai avuto un attore come controparte che si sia dimostrato così paritario e di supporto alla relazione, e lo stesso vale per il personaggio femminile che gli sta di fronte – ha detto la Kirby – Mi sento davvero grata ogni giorno di avere un attore come Pedro, così generoso.

Adoro essere guidato in un certo senso. Quella che per me potresti identificare come generosità, non lo è affatto. Sono ispirato da… credo che siano state proprio le donne potenti a farmi sopravvivere. Quindi, avere l’opportunità di stare al fianco di una di loro, di imparare da lei – semplicemente una partner, è una partnership; è un rapporto tra uomo e donna, ma è anche una sorta di collaborazione trascendente nel lavoro e nei personaggi. E quindi, onestamente, non so proprio cosa diavolo farò senza di te [Vanessa] – ha risposto Pascal.