I Fantastici Quattro – Gli Inizi: Pedro Pascal parla della “mente smisurata” di Reed Richards

Intervistato da Empire Magazine, l’attore Pedro pascal ha avuto modo di parlare di Reed Richards alias Mr. Fantastic, il geniale leader del fantastico quartetto da lui interpretato ne I Fantastici Quattro – Gli Inizi, descrivendo nel dettaglio i fattori che lo hanno affascinato fin da subito quando ha ricoperto il ruolo.

Vedo un infinità di stratificazioni in questo personaggio. Lui è la versione definitiva della catastrofizzazione. Possiede un cervello che ha una visione d’insieme delle minacce a livello matematico, ma che al tempo stesso è anche emotivamente disponibile. Era una contraddizione per me affascinante.