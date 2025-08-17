I Fantastici Quattro – Gli Inizi oltre i 450 milioni di dollari

Alla sua quarta settimana di programmazione negli Stati Uniti e nel resto del mondo, I Fantastici Quattro – Gli Inizi raggiunge e oltrepassa i 450 milioni di dollari, arrivando a un totale globale di 468 milioni di dollari.
La pellicola Marvel Studios diretta da Matt Shakman ha incassato finora 247 milioni di dollari negli Stati Uniti, con la cifra dei 250 milioni che dovrebbe essere raggiunta nei prossimi giorni, e 221 milioni oltreoceano.
Secondo gli analisti, il film dovrebbe finire la sua corsa con un incasso totale compreso tra i 500 e i 510 milioni di dollari.