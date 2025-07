I Fantastici Quattro conquistano il Box Office USA e globale

Uscito venerdì in oltre 4100 sale americane, I Fantastici Quattro – Gli Inizi ha incassato nei suoi primi tre giorni di programmazione 118 milioni di dollari, di gran lunga il migliore debutto in assoluto per un film basato sulla prima famiglia Marvel.

La pellicola diretta da Matt Shakman ha incassato altri 100 milioni di dollari fuori dagli Stati Uniti, per un totale complessivo di 218 milioni di dollari. Sebbene gli analisti nella giornata di sabato pensassero che il film avrebbe potuto incassare tra i 120 e i 125 milioni di dollari, un inferiore traffico nelle sale nello stesso giorno ha cambiato le carte in tavola, probabilmente dovuto a una certa concorrenza da parte di Superman.

Il film è il 37° titolo Marvel Studios a esordire al primo posto, aiutando la Disney a diventare il primo studios di Hollywood a superare i 3 miliardi di dollari di biglietti in tutto il mondo nel 2025.