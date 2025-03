Here di Robert Zemeckis in Home Video dal 23 aprile

Dal 23 aprile arriva per il mercato home video Here di Robert Zemeckis, edito nei formati DVD, Blu-Ray e 4K (BD 4K + BD HD), con imperdibili contenuti extra di circa 30 minuti contenenti le scene tagliate e il making of. Il regista e le due star di “Forrest Gump” Tom Hanks e Robin Wright tornano insieme sul grande schermo in una nuova storia che celebra la bellezza della vita, attraverso gli occhi di diversi personaggi, tutti legati da un luogo magico e indimenticabile. In questo angolo speciale del mondo, le loro vite si intrecciano e la storia si dispiega attraverso le generazioni, rivelando con delicatezza l’essenza più pura dell’esperienza umana.