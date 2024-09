Here di Robert Zemeckis distribuito in Italia da Eagle Pictures

Deadline informa che Miramax ha venduto Here, il nuovo film di Robert Zemeckis tratto dall’omonimo graphic novel e interpretato da Tom Hanks e Robin Wright, a livello globale, incluso un vantaggioso accordo per l’uscita nelle sale con Amazon MGM Studios per il Regno Unito, l’Europa di lingua tedesca, l’Australia e la Nuova Zelanda.

Sono stati conclusi inoltre accordi per la distribuzione cinematografica anche con America Latina/Spagna e Portogallo (Vertice), Francia (SND), Italia (Eagle Pictures), Europa orientale (Vertical), Ucraina (Top), Scandinavia (Nordisk), Giappone (Kino), Corea (Koreascreen), Turchia (Filmarti) e Canada (VVS).

Numerosi distributori citati dal sito indicano che la pellicola ha tutte le carte in regola per essere in corsa agli Oscar, definendola “di forte impatto emotivo”. La premiere mondiale di Here sarà all’AFI Fest il prossimo 25 ottobre, ccon una distribuzione nazionale negli USA a partire dal 1 novembre. Al momento comunque la Sony non si starebbe muovendo per creare una campagna ad hoc per la stagione dei premi, tenendo il film sotto i radar a causa degli ultimi lavori del regista, che non sono stati dei grandi successi.

Il sito a questo proposito sottolinea che l’ultimo film di Zemeckis ad avere ricevuto una nomination di peso nella categoria “migliore attore” è stato Flight nel 2012 con Denzel Washington, tra l’altro uno degli ultimi successi al botteghino del regista.