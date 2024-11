Box Office USA: Venom sorprende, Here di Zemeckis delude

Dopo un debutto al di sotto delle aspettative, nel suo secondo weekend di programmazione nelle sale americane Venom: The Last Dance tiene il primo posto del box office con un incasso di 26.1 milioni di dollari e un calo del 49%, una percentuale di gran lunga migliore rispetto alla seconda settimana del precedente capitolo Venom: La furia di Carnage, che calò del 65%, e del primo capitolo che ebbe un calo nel secondo weekend del 56%.

La pellicola con Tom Hardy ha così raggiunto in pochi giorni la cifra totale negli USA di 90 milioni di dollari. All”estero va ancora meglio, con il terzo capitolo del franchise che porta a casa 68.4 milioni in 66 paesi, portandosi così a un totale di 317.1 milioni di dollari.

Negativo invece l’esordio per Here, la pellicola diretta da Robert Zemeckis e basata sull’omonimo graphic novel, che ha incassato appena 5 milioni di dollari. L’adattamento ha ricevuto una pessima accoglienza da parte della critica specializzata, che ha accusato il film di essere troppo al servizio della tecnologia (usata per ringiovanire i due protagonisti) e poco della storia.

La pellicola, lo ricordiamo, è stata finanziata da Miramax (con un costo di 50 milioni di dollari) e distribuita dalla Sony.