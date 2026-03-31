Gigaciao presenta “Notti insonni: undici fumetti spaventosi di Adam Ellis”

31 Marzo 2026
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Arriva in Italia "Notti insonni: undici fumetti spaventosi di Adam Ellis", il secondo fumetto di un autore internazionale pubblicato da Gigaciao.
Notti Insonni thumb

Comunicato stampa

Notti Insonni coverEntrato nelle classifiche dei bestseller del New York Times nel 2024, Notti insonni è un’antologia che raccoglie racconti horror pop per ragazze e ragazzi, che guardano con nostalgia agli anni Novanta.
Le storie che compongono il libro sono tutte ispirate da fatti accaduti ad Adam Ellis – autore anche molto attivo sui social con le sue vignette – o da storie che gli sono state raccontate. Al termine di ognuno dei racconti, il fumettista condivide in un piccolo testo l’evento che lo ha suggestionato a tal punto da scriverne un breve racconto a fumetti.

All’interno dell’antologia si passa dall’horror gotico e dal body horror alle leggende metropolitane, alle case infestate e alle distorsioni della vita quotidiana, di cui a volte è Adam Ellis stesso il protagonista. Una lettura pensata per un pubblico di ragazze e ragazzi, ma intrigante anche per lettori più adulti che amano le atmosfere inquietanti e sinistre.

Adam Ellis

Fumettista e scrittore statunitense, popolare per le sue vignette horror pop che pubblica regolarmente online. Ha creato il thread virale Dear David da cui nel 2023 è stato tratto un film horror dallo stesso titolo.

Notti insonni: undici fumetti spaventosi di Adam Ellis
Adam Ellis
Traduzione di Ariel Vittori
Gigaciao, 2026
256 pagine, brossurato, colori – 19,90 €
ISBN: 9791257540029

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