Gigaciao presenta “Notti insonni: undici fumetti spaventosi di Adam Ellis”

Comunicato stampa

Entrato nelle classifiche dei bestseller del New York Times nel 2024, Notti insonni è un’antologia che raccoglie racconti horror pop per ragazze e ragazzi, che guardano con nostalgia agli anni Novanta.

Le storie che compongono il libro sono tutte ispirate da fatti accaduti ad Adam Ellis – autore anche molto attivo sui social con le sue vignette – o da storie che gli sono state raccontate. Al termine di ognuno dei racconti, il fumettista condivide in un piccolo testo l’evento che lo ha suggestionato a tal punto da scriverne un breve racconto a fumetti.

All’interno dell’antologia si passa dall’horror gotico e dal body horror alle leggende metropolitane, alle case infestate e alle distorsioni della vita quotidiana, di cui a volte è Adam Ellis stesso il protagonista. Una lettura pensata per un pubblico di ragazze e ragazzi, ma intrigante anche per lettori più adulti che amano le atmosfere inquietanti e sinistre.

Adam Ellis

Fumettista e scrittore statunitense, popolare per le sue vignette horror pop che pubblica regolarmente online. Ha creato il thread virale Dear David da cui nel 2023 è stato tratto un film horror dallo stesso titolo.

Notti insonni: undici fumetti spaventosi di Adam Ellis

Adam Ellis

Traduzione di Ariel Vittori

Gigaciao, 2026

256 pagine, brossurato, colori – 19,90 €

ISBN: 9791257540029