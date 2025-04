Gigaciao e Save the Children insieme al Romics 2025

Comunicato stampa

Gigaciao sarà presente al Romics dal 3 al 6 aprile 2025 con un proprio stand che ospiterà gli autori Sio, Fraffrog, Dado e Giacomo Bevilacqua.

Ci saranno anche due appuntamenti riservati ai visitatori:

Venerdì 4 aprile, ore 11 – Laboratorio di disegno con Dado.

– Laboratorio di disegno con Dado. Domenica 6 aprile, ore 13.15 – A Panda Piace… raccontarsi, con Giacomo Bevilacqua ed Enrico Fornaroli.

La casa editrice inoltre presenterà Save the Comics, un volume speciale realizzato in collaborazione con Save the Children.

Save the Comics è una raccolta di fumetti scritti e disegnati dai ragazzi e dalle ragazze del Punto Luce di Ostia, un progetto di Save the Children dedicato alla crescita educativa e creativa dei giovani, durante il laboratorio di fumetto che hanno svolto insieme a Sio, Dado e Fraffrog. Le storie contenute in questo volume affrontano tematiche come la cittadinanza, l’amicizia e il rispetto per gli altri, utilizzando il fumetto come strumento di espressione e condivisione.

Per tutta la durata del Romics, il volume verrà distribuito gratuitamente a tutti coloro che passeranno dallo stand della casa editrice.

Ci sarà anche una presentazione ufficiale di tutto il progetto : sabato 5 aprile, ore 15:40 – Sio, Dado e Fraffrog presentano Save the Comics, insieme a Mario Bellina.

Inoltre, per rendere il volume accessibile a un pubblico ancora più ampio, Gigaciao l’ha reso disponibile in download gratuito sul proprio sito, a questo link.

La collaborazione tra Gigaciao e Save the Children proseguirà nei prossimi mesi, come a maggio, in occasione del Festival di Internazionale Kids a Reggio Emilia.

Inoltre, all’interno di Scottecs Gigazine #22, il numero di aprile 2025 della rivista a fumetti di Sio, sarà presente una sua storia speciale dedicata alla collaborazione con Save the Children: La creatività salva il mondo.