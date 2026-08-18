Ghost Rider: Disney annuncia data di uscita film Marvel Studios

Disney ha annunciato ufficialmente la data di uscita di Ghost Rider, il nuovo adattamento cinematografico targato Marvel Studios dello spirito della vendetta che sarà diretto da Shawn Levy e con proragonista Ryan Gosling.
La pellicola arriverà nelle sale il 28 luglio 2028, diventando così la terza pellicola del Marvel Cinematic Universe nei cinema lo stesso anno, dopo il nuovo film degli X-Men (5 maggio) e Black Panther 3 (15 dicembre).
Resta ancora senza titolo un altro misterioso film Marvel, la cui uscita è fissata per il 9 novembre 2029.