Ghost Rider: Disney annuncia data di uscita film Marvel Studios

18 Agosto 2026
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Arriva una data per lo sbarco nelle sale dello spirito della vendetta.
Ghostrider marvelstudios

Disney ha annunciato ufficialmente la data di uscita di Ghost Rider, il nuovo adattamento cinematografico targato Marvel Studios dello spirito della vendetta che sarà diretto da Shawn Levy e con proragonista Ryan Gosling.

La pellicola arriverà nelle sale il 28 luglio 2028, diventando così la terza pellicola del Marvel Cinematic Universe nei cinema lo stesso anno, dopo il nuovo film degli X-Men (5 maggio) e Black Panther 3 (15 dicembre).

Resta ancora senza titolo un altro misterioso film Marvel, la cui uscita è fissata per il 9 novembre 2029.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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