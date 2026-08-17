Avengers: Doomsday – Le prevendite dei biglietti tra entusiasmo e cautela

17 Agosto 2026
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La pellicola Marvel Studios genera aspettative molto alte alle prevendite dei biglietti.
Doomsday poster

In seguito alla diffusione del nuovo trailer ufficiale di Avengers: Doomsday e al contemporaneo lancio delle prevendite dei biglietti, la pellicola Marvel Studios starebbe già preparandosi ad archiviare nuovi record al box office.

Dopo soli due giorni di vendita, secondo fonti interne citate da TheWrap, il film diretto dai fratelli Russo avrebbe superato di circa il 65% il ritmo di vendita registrato nei primi due giorni da Spider-Man: Brand New Day, con la differenza che quest’ultimo aveva iniziato la prevendita dei biglietti 45 giorni prima della sua uscita nelle sale, mentre Avengers: Doomsday con ben quattro mesi di anticipo.

Il sito comunque sottolinea che, non essendoci altri precedenti di grandi blockbuster che abbiano iniziato le prevendite con così largo anticipo, qualsiasi raffronto sarebbe inesatto e approssimativo. Viene infatti ribadito che l’acquisto anticipato dei biglietti inizia molte volte con un’ondata di entusiasmo, e che successivamente le vendite calano per un certo periodo per poi riprendere nelle ultime due settimane prima dell’uscita. Al momento non è possibile quindi prevedere come effettivamente andranno le prevendite della pellicola, dato che il divario tra il suo inizio e la data di uscita nelle sale è di mesi invece che di poche settimane.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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