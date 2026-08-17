Avengers: Doomsday – Le prevendite dei biglietti tra entusiasmo e cautela

In seguito alla diffusione del nuovo trailer ufficiale di Avengers: Doomsday e al contemporaneo lancio delle prevendite dei biglietti, la pellicola Marvel Studios starebbe già preparandosi ad archiviare nuovi record al box office.

Dopo soli due giorni di vendita, secondo fonti interne citate da TheWrap, il film diretto dai fratelli Russo avrebbe superato di circa il 65% il ritmo di vendita registrato nei primi due giorni da Spider-Man: Brand New Day, con la differenza che quest’ultimo aveva iniziato la prevendita dei biglietti 45 giorni prima della sua uscita nelle sale, mentre Avengers: Doomsday con ben quattro mesi di anticipo.

Il sito comunque sottolinea che, non essendoci altri precedenti di grandi blockbuster che abbiano iniziato le prevendite con così largo anticipo, qualsiasi raffronto sarebbe inesatto e approssimativo. Viene infatti ribadito che l’acquisto anticipato dei biglietti inizia molte volte con un’ondata di entusiasmo, e che successivamente le vendite calano per un certo periodo per poi riprendere nelle ultime due settimane prima dell’uscita. Al momento non è possibile quindi prevedere come effettivamente andranno le prevendite della pellicola, dato che il divario tra il suo inizio e la data di uscita nelle sale è di mesi invece che di poche settimane.