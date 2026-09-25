Gallucci Balloon presenta il Frankenstein di David Sala

Comunicato stampa

David Sala torna in libreria dal 25 settembre 2026 per Gallucci Ballon con una sua versione del capolavoro di Mary Shelley in formato graphic novel. Una trasposizione forte, espressionista, spaventosa e a tratti romantica – con colori violenti e pennellate – come il Mostro che, respinto dal mondo, distrugge tutto ciò che il suo creatore ama. Una fiaba dark riportata in auge nel 2025 dall’adattamento cinematografico di Guillermo del Toro e che qui torna su pagina in un adattamento a fumetti.

L’AUTORE

DAVID SALA è nato a Lione nel 1973. I suoi disegni spaziano tra generi diversi: fantascienza, poliziesco, magia, cappa e spada. È famoso per i fumetti, ma ha anche illustrato molti libri per bambini, tra cui La furia di Banshee, Fenrìs, Il canto della Felicità, Lo scrigno incantato e il classico di Jeanne-Marie Leprince de Beaumont La Bella e la Bestia , tutti pubblicati in Italia da Gallucci. In Gallucci Balloon sono stati pubblicati anche i graphic novel Il giocatore di scacchi, tratto dalla novella di Stefan Zweig, e La forza degli eroi, nel quale Sala racconta l’esperienza dei suoi nonni nella Resistenza.

Frankenstein

David Sala

Traduzione dal francese di Cinzia Poli

Gallucci Balloon, 2026

234 pagine, cartonato, colori – 40,00 €

ISBN: 9791222113142