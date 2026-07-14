Il gatto sa di Joshua Held in libreria per Gallucci Balloon

Comunicato stampa

Chi ha un gatto lo sa: niente è più ingiusto di uscire di casa al mattino per andare al lavoro e confrontarsi con il proprio gatto che lo fissa dal divano. Già nostalgico, ma non troppo. L’importante è il divano.

Niente più incomprensibile del tiragraffi a più piani nuovo di zecca e super high tech appena arrivato da Amazon e snobbato dal micio, che però di Amazon una cosa la apprezza: gli imballaggi. E “il gatto mi ha mangiato i compiti” a volte non è una scusa: i gatti sono grandi lettori e alcuni quaderni, parola di chi ha un gatto per coinquilino, se li divorano.

Questo libro di Joshua Held di vignette spassose, ironiche, delicate e ovviamente vere è un corso di “gattitudine” per una famiglia di umani. Adulti, adolescenti e bambini che il proprio gatto lo amano, lo adorano, un po’ lo temono ma soprattutto, chissà quante volte, hanno detto “beato lui”. Solo che, dirà il gatto, ci vuole classe. Vedrete, non è mica così facile.

Il gatto sa – Manuale felino per umani domestici è disponibile in libreria per Gallucci Balloon.

Il gatto sa – Manuale felino per umani domestici

Joshua Held

Gallucci Balloon, 2026

98 pagine, brossurato, bianco e nero – 13,00 €

ISBN: 9791222113425