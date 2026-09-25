Storie di Segni #2: Elena Casagrande

25 Settembre 2026
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Disponibile la seconda puntata di Storie di Segni, podcast firmato Sono Cose Serie, Audaci e Lo Spazio Bianco. Ospite: Elena Casagrande.
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È online la seconda puntata di Storie di Segni, podcast che racconta il fumetto non come semplice prodotto editoriale ma come linguaggio, pratica e forma di pensiero, attraverso la voce di sei autrici e autori.

In questa puntata ci sediamo rispettosi al tavolo di lavoro Elena Casagrande, disegnatrice per Marvel e DC Comics: con la sua serie Vedova Nera scritta da Kelly Thompson, si è aggiudicata il premio Eisner 2021 come miglior serie.

Ascolta tutte le puntate su:

Per informazioni su Storie e disegni segui storiedisegni.it.

Storie di Segni è un podcast nato dalla sinergia fra Sono Cose Serie, Audaci e Lo Spazio Bianco. La prima stagione è composta da sei episodi ed esplora L’atto del (di)segno attraverso la voce diretta di sei autrici e autori che raccontano il fumetto non come semplice prodotto editoriale ma come linguaggio, pratica e forma di pensiero.

Questo il programma delle uscite:

  • Manuele Fior – 18 settembre 2026
  • Elena Casagrande – 25 settembre 2026
  • Andrea Bruno – 2 ottobre 2026
  • Bianca Bagnarelli – 9 ottobre 2026
  • Alberto Lavoradori – 16 ottobre 2026 
  • Max Dall’Oglio – 23 ottobre 2026

Storie di Segni è un podcast ideato da Paolo Ferrara, Giovanni Dacò e Giuseppe Lamola. Copertina di Matteo Galasso.

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