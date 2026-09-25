Nuova miniserie di Jessica Jones scritta da Brian Michael Bendis

25 Settembre 2026
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Lo sceneggiatore ritorna con una nuova miniserie per festeggiare i 25 anni dalla creazione del personaggio.
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Entertainment Weekly ha rivelato che lo sceneggiatore Brian Michael Bendis e il disegnatore Michael Gaydos saranno il team creativo di Jessica Jones: Alias, una nuova miniserie in cinque numeri che vedrà il ritorno della investigatrice con superpoteri.

La serie è realizzata in occasione dei 25 anni del personaggio e uscirà nelle fumetterie USA il prossimo 23 dicembre.

È una Jessica Jones molto diversa da quel disastro vivente che abbiamo presentato 25 anni fa, proprio nel primo numero – ha dichiarato lo sceneggiatore.

Bendis ha poi descritto che Jessica è ora una donna pienamente consapevole delle responsabilità legate all’essere madre, in un momento in cui non è più la “first lady” di New York.

Il senso di responsabilità di Jessica verso se stessa e i suoi casi – oltre alla natura stessa degli incarichi che solo lei può gestire – si è evoluto di pari passo con la sua crescita personale. Un anniversario, quindi, rappresenta l’occasione ideale per creare un caso che le permetta di esplorare nuovamente l’universo Marvel – ha aggiunto.

La storia prende il via quando all’investigatrice viene affidato l’incarico di ritrovare un bambino dotato di poteri speciali, che lei sospetta essere un mutante. Di fronte a una famiglia distrutta dal dolore, Jessica si fa pienamente coinvolgere con l’aiuto di alcuni amici.

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Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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