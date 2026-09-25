Nuova miniserie di Jessica Jones scritta da Brian Michael Bendis

Entertainment Weekly ha rivelato che lo sceneggiatore Brian Michael Bendis e il disegnatore Michael Gaydos saranno il team creativo di Jessica Jones: Alias, una nuova miniserie in cinque numeri che vedrà il ritorno della investigatrice con superpoteri.

La serie è realizzata in occasione dei 25 anni del personaggio e uscirà nelle fumetterie USA il prossimo 23 dicembre.

È una Jessica Jones molto diversa da quel disastro vivente che abbiamo presentato 25 anni fa, proprio nel primo numero – ha dichiarato lo sceneggiatore.

Bendis ha poi descritto che Jessica è ora una donna pienamente consapevole delle responsabilità legate all’essere madre, in un momento in cui non è più la “first lady” di New York.

Il senso di responsabilità di Jessica verso se stessa e i suoi casi – oltre alla natura stessa degli incarichi che solo lei può gestire – si è evoluto di pari passo con la sua crescita personale. Un anniversario, quindi, rappresenta l’occasione ideale per creare un caso che le permetta di esplorare nuovamente l’universo Marvel – ha aggiunto.

La storia prende il via quando all’investigatrice viene affidato l’incarico di ritrovare un bambino dotato di poteri speciali, che lei sospetta essere un mutante. Di fronte a una famiglia distrutta dal dolore, Jessica si fa pienamente coinvolgere con l’aiuto di alcuni amici.