Gallucci Balloon presenta “Grog the Frog. Il libro del toro”

Comunicato stampa

Ogni estate, il potentissimo mago Grog dimentica di celebrare “il raccolto delle Perseidi”, uno dei più importanti eventi magici dell’anno. Ma questa volta è deciso a portare avanti la sua missione e si mette in viaggio verso le montagne dove si svolgono i rituali. Le cose non vanno però per il verso giusto: a causa di uno scambio di identità, il mago si ritrova ad affrontare il suo rivale cosmico in un duello all’ultima magia.

Riuscirà Grog a portare ordine nel caos? Ma soprattutto, gliene importa veramente qualcosa?

Tra incantesimi, dramma, fattorini volanti e concessionari gestiti da centauri, Grog the Frog è un fumetto epico e al contempo esilarante. Scritto dalla coppia creativa spagnola Davilorium & Alba BG e portato in Italia da Gallucci nella sua collana a fumetti Balloon, questo libro ironico e con ambientazioni magico-fantasy è adatto tanto agli appassionati del genere quanto ai giovani lettori.

Gallucci Balloon sarà presente a Lucca Comics & Games dove porterà presso il proprio stand questa e altre novità del catalogo a fumetti della casa editrice.

Gli autori

Davilorium & Alba BG entrambi provenienti dal sud della Spagna, sono una coppia creativa amatissima e molto seguita sui social (200mila follower su Instagram lei, 167mila lui), principalmente noti per il loro immaginario ironico, fantasy e misticheggiante. Entrambi hanno lavorato come concept artist per Nickelodeon e Alba BG è tra gli illustratori del gioco di carte Magic the Gathering.

Grog the Frog. Il libro del Toro

Davilorium & Alba BG

Traduzione di Davide Trovò

70 pagine, cartonato, colori – 16,50 €

ISBN: 9791222105086