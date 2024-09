Fumo di china n. 344 / settembre 2024 è in edicola e fumetteria

Tutto questo e altro ancora – a soli 5 euro in edicola e in fumetteria su Fumo di China n.344

Algozzino, carta canta

(copertina inedita di Sergio Algozzino sul nostro monitoraggio permanente dei continui scambi tra musica e fumetto)

Editoriale

Estate di temperatura bollente ad ampio raggio, ma il fumetto ci rinfresca sempre!

(non soltanto il 40° festival Cartoon Club in “edizione XL” con la fiera Riminicomix, ma anche un nuovo distributore per FdC)

News dal mondo

(le novità più sfiziose e meno segnalate da Italia, Francia, Stati Uniti e Giappone, più la guida a mostre di originali)

DOSSIER Tra musica e fumetto

Raccontare è sempre un’arte

(a colloquio con Sergio Algozzino, dal compendio pop di Crossroad Comics ai nuovi progetti e le tante divagazioni collaterali)

Argento, buio e poesia dello spazio siderale

(intervista a Claudio Castellini sulle sue scelte in carriera e la riedizione “arricchita” del suo Silver Surfer: Il buio oltre le stelle)

Fumetti, specchio di una vita

(la meravigliosa “malattia” per il fumetto di Vanna Vinci, celebrata dalla grande mostra di Tiferno Comics a Città di Castello)

MANGA GIORNALE

Versailles no bara di nuovo in film

(uno staff interamente femminile e tanta curiosità per il nuovo lungometraggio animato dedicato a Lady Oscar)

Prophecy va al cinema

(incontro con il produttore e sceneggiatore Andrea Sgaravatti sul film tratto dal manga di Tetsuya Tsutsui, girato in Italia)

Beato chi fugge + striscia verticale 4-koma Break di Andrea “Yuu” Dentuto

(lunga analisi del bellissimo manga Tokyo Higoro – Giorno per giorno di Taiyō Matsumoto, in Italia in cofanetto da 3 albi)

Contro gli stereotipi di genere

(fumetti, cartoons & games alleati in un progetto creato dalle Acli di Rimini per promuovere relazioni più rispettose e paritarie)

Tra fumetti e cartoni animati

(per le interviste di FdC a personalità dello spettacolo, questo mese Antonio Petrocelli racconta le sue passioni vecchie e nuove)

E ancora…

7 pagine di recensioni per orientarsi nel mare magnum delle edicole, fumetterie e librerie italiane, più le rubriche Il Podio (i top 3 del mese), Pollice Verso (un exploit in negativo), Il Suggerimento (di uscite sfiziose), ulteriori approfondimenti (questo mese su un Garibaldi horror, il Complete Studio Ghibli Works e una riedizione limitata di Peter Kampf lo sapeva), Niente Da Dire (la rubrica curata dall’omonimo portale fondato da Daniele Daccò, Furibionda e Onigiri Calibro 38, stavolta sui chiaroscuri di sangue de Il Commissario Mascherpa), le rubriche Tempo reale (sul volume Earl Foureyes Mutant Detective) e Il senso delle nuvole (con le osservazioni di Giuseppe Peruzzo: “Ad Honorem”), oltre a Strumenti (sulla saggistica sempre più numerosa: stavolta sul Pasquale Frisenda Artbook – Drawing 1985-2021 e il ritorno dello storico Il fascismo a fumetti)… per una lettura a tutto tondo del multiforme universo della Nona Arte!

Fumo di China è un mensile nato nel febbraio 1978, anche in edicola dal novembre 1989