Fumo di China: in edicola e fumetteria il numero di ottobre 2024

Quel sottile piacere della paura

(copertina di Alessandro Amoruso su un’accattivante cover variant del volume Julian scelta per l’imminente Halloween)

Editoriale

Chiusure e addii, ma il fumetto rimane eterno

(riflessioni sparse tra la presenza sempre più esigua dì edicole in Italia e la recente scomparsa di tanti autori amatissimi)

News dal mondo

(le novità più sfiziose e meno segnalate da Italia, Francia, Stati Uniti e Giappone, più la guida esclusiva a mostre di originali)

DOSSIER Lo strano caso del Dr. Alfredstein

Un creatore e la Creatura

(ampio e appassionante excursus del rapporto fecondo lungo i decenni tra Alfredo Castelli e il Mostro di Frankenstein)

Qui, mica si scherza!

(intervista a Paolo Bacilieri sull’avventura di Joker a Bologna scritta da Enrico Brizzi per il volume internazionale sul Pagliaccio)

Raccontare sempre in modo nuovo

(incontro con Michele Avigo sulla sua carriera tra fumetto e illustrazione sempre in ricerca di nuove esperienze per raccontare)

Quegli omaggi dentellati del Titano

(la lunga storia dei francobolli sui fumetti nella Repubblica di San Marino, dai primi al mondo nel 1970 ai 60 anni di Mafalda)

MANGA GIORNALE

Così lontano, così vicino

(quattro chiacchiere a tutto campo sull’animazione giapponese e non soltanto con Federico Antonio Russo di Buta Productions)

Il mondo nelle sue mani + striscia verticale 4-koma Break di Andrea “Yuu” Dentuto

(dietro le quinte del documentario Hayao Miyazaki e l’airone, alla vigilia della presentazione italiana a Lucca Comics & Games)

Topolino come Spirou?

(curiose analogie “filologiche” tra una storia del Mickey Mouse di Romano Scarpa e l’eroe transalpino di André Franquin)

Cartoon chiama, Italia risponde

(reportage esclusivo dal Cartoon Forum di Tolosa sulle produzioni animate per cinema, tv e streaming tra Italia ed Europa)

E ancora…

7 pagine di recensioni per orientarsi nel mare magnum delle edicole, fumetterie e librerie italiane, più le rubriche Il Podio (i top 3 del mese), Pollice Verso (un exploit in negativo), Il Suggerimento (di uscite sfiziose), ulteriori approfondimenti (questo mese sul nuovo film Joker – Folie à Deux, il romanzo-verità sul primo disegnatore di Diabolik e il delizioso film animato Il robot selvaggio), Niente Da Dire (la rubrica curata dall’omonimo portale fondato da Daniele Daccò, Furibionda e Onigiri Calibro 38, stavolta sui volumi di Simon Stålenhag), le rubriche Tempo reale (sul volume La sola cura di Giuseppe Palumbo) e Il senso delle nuvole (con le osservazioni di Giuseppe Peruzzo: “Sull’isola deserta”), oltre a Strumenti (sulla saggistica sempre più numerosa: stavolta sull’edizione italiana di Dove è nato Totoro)… più il prosieguo delle strisce di Rebuòboli scritte e disegnate da Luca Salvagno con il suo Pinocchio Maltese!

