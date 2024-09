François Schuiten racconta il suo cane Jim

Comunicato stampa

Spero che queste immagini parlino a tutti coloro che hanno un cane e che conoscono o temono l’inevitabile fine di un legame straordinario.

Un cane, si sa, rende il nostro mondo più grande, più disordinato, più avvincente e imprevedibile. Soprattutto, più pieno di amore.

Ma non si è pronti, non si può mai esserlo, quando il nostro migliore amico ci lascia. Quello che si può fare, però, è prendere tutto il dolore e tutti i ricordi per raccontare lo splendido viaggio condiviso insieme.

È quello che ha fatto François Schuiten, fumettista di fama internazionale, che alla morte del suo amato cane Jim ha preso penna e pennello per elaborare il lutto e immortalare le scene più belle della loro vita insieme, in disegni dal sapore universale che vibrano di emozione.

Un racconto in bianco e nero potente ed evocativo sulla perdita, ma anche sull’amicizia unica che ci lega al nostro cane, portato in Italia da Edizioni Sonda e in libreria dal 20 settembre 2024.

L’autore

François Schuiten (1956) è disegnatore, sceneggiatore e scenografo. Nella sua lunga carriera ha dato vita a numerosi progetti creativi e graphic novel di successo internazionale. In Italia è noto soprattutto per la serie delle Città oscure.

Jim

François Schuiten

Traduzione di Paola Costanzo

Edizioni Sonda, 2024

128 pagine, cartonato, bianco e nero – 16,90 €

ISBN: 9788872242469