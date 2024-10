First Issue vol. 2 #7 – Anni uno, fiabe assassine e cowboy ritornanti

Murder Kingdom #1 di Fred Van Lente, Chris Panda e Becca Carey (Mad Cave Studios, ottobre 2024)

All’interno di Storybook Kingdom, un parco divertimenti in cui si cerca di dare vita alle fiabe oscure dei fratelli Grimm, il personale prende il proprio lavoro maledettamente sul serio. Se ne accorge e se ne lamenta Tanith, che non vede l’ora di lasciare il suo impiego per fare dell’altro. Suo malgrado, viene costretta a interpretare la Bella Addormentata nel bosco e, ancora peggio, si trova di fronte a un cadavere.

Dopo un incipit farraginoso, dialogato in modo verboso e poco interessante, un senso di straniamento comincia a farsi largo tra le pagine di Murder Kingdom, il nuovo fumetto sceneggiato da Fred Van Lente, disegnato e colorato da Chris Panda e letterato da Becca Carey.

Mad Cave Studios pubblica un numero uno in cui alcuni elementi del racconto sono subito chiari: magia è sinonimo di manipolazione; la violenza nel parco è di casa; i dipendenti devono calarsi nelle loro parti fino in fondo, adottando persino un linguaggio specifico; il superlavoro è dato per scontato e i capi non ammettono un “no” come risposta. Esplicitare questi aspetti si rivela un mossa vincente, perché consente a Van Lente di ancorare il suo fantasy a qualcosa di concreto e subito riconoscibile per un pubblico non per forza giovane.

Nessun appunto, solo elogi per la colorazione vivace e per la capacità di Panda di dare spessore al mondo in cui è ambientata la storia; a stonare sono alcune rappresentazioni dei personaggi: espressioni poco spontanee occhi e bocche troppo grandi rispetto a visi sottili penalizzano la recitazione della protagonista e dei comprimari. D’altro canto, la varietà degli abiti che indossano denota una cura per i dettagli apprezzabile.

Federico Beghin