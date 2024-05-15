First Issue vol. 2 #3 – Indie, indie, indie (e non solo)!

Space Ghost #1 di David Pepose e Jonathan Lau (Dynamite Entertainment, maggio 2024)

Gli avamposti spaziali sparsi nella vastità dell’universo sono soggetti alle scorrerie e ai saccheggi di crudeli bande di pirati. La Federazione Galattica non riesce ad assicurare un’idonea protezione a tutti questi insediamenti e quando la colonia Omicron viene attaccata ecco apparire un uomo misterioso, un fantasma, giunto a salvare il dottor Keplar e la sua famiglia. Space Ghost è stato creato negli anni ’60 dalla casa di produzione di serie televisive Hanna-Barbera su disegni di Alex Toth ed è un personaggio che, considerata la sua genesi, si è dimostrato negli anni sempre più integro al mondo dell’animazione che a quello del fumetto. Dynamite Entertainment sembra decisa ha colmare questa lacuna dedicandogli una nuova e adrenalinica serie mensile. David Pepose scrive una sceneggiatura dal taglio cinematografico che procede con un ritmo incalzante fin dalla prima pagina, realizzando un riuscito compromesso tra le atmosfere classiche del personaggio e un deciso tocco di modernità che incrocia temi fantascientifici con stilemi pulp. Il Fanta-pulp che ne deriva, dal quale emerge chiaro l’eroismo e l’umanità dello Space Ghost, vive di azione a rotta di collo, dialoghi taglienti e personaggi ben definiti e poco ambigui. I disegni di Jonathan Lau, che conferiscono un tono cupo alla storia, si dimostrano precisi nella descrizione degli ambienti e accurati nella definizione dei dettagli, facendo emergere dalla pagina le sequenze d’azione.

Ferdinando Maresca