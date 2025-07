Fantastici Quattro verso ottimo debutto al Box Office USA

Secondo quanto riportato da Deadline, nuove stime indicano che I Fantastici Quattro: Gli Inizi, nuovo adattamento sul quartetto targato Marvel Studios, incasserà tra i 100 i e i 110 milioni di dollari il 25 luglio. Il sito evidenzia che al momento le statistiche sembrano buone: con 13 milioni di dollari di prevendite a partire da lunedì, il filmè in vantaggio sulle prevendite di Thunderbolts (74,3 milioni di dollari) e Captain America: Brave New World (88,8 milioni di dollari in 3 giorni) e del 20% dietro Superman (125 milioni di dollari).

Questo sarebbe il debutto più alto mai raggiunto per un film sulla prima famiglia Marvel, rispetto al reboot del 2015 diretto da Josh Trank, che aprì appena con 25,6 milioni di dollari e un incasso finale sui 56,1 milioni di dollari negli Stati Uniti e sui 167,9 milioni di dollari nel mondo. Tuttavia il sito indica che c’è cautela alla Disney, dato che l’incasso più alto per un film dei Fantastici Quattro è stato quello del secondo capitolo con Silver Surfer del 2007 con 58 milioni di dollari, solo 2 milioni in più rispetto all’originale del 2005. Questo potrebbe significare che potrebbe esserci un limite massimo al botteghino per la proprietà intellettuale, anche se il sito indica che, proprio come le recensioni hanno spinto il pubblico ad andare a vedere Superman, così convinceranno gli spettatori non assidui a vedere il film sui Fantastici Quattro.