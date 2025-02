E’ stato reso noto che il primo, atteso trailer di Fantastic Four: First Steps, il nuovo adattamento sul gruppo di eroi Marvel, sarà diffuso nella giornata di martedì 4 febbraio nel corso della trasmissione Good Morning America della rete ABC e successivamente online.

Il trailer, come noto, era inizialmente previsto per la serata evento del Superbowl, in onda il 9 febbraio, ed è ora probabile che in quella occasione sarà invece diffuso uno spot.

La pellicola sarà nelle sale a luglio.