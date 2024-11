Fantastic Four: First Steps – Tutto pronto a Oviedo per le riprese

Si stanno ultimando a Oviedo (Spagna) i lavori per la preparazione dei set che ospiteranno, a partire dalla giornata di martedì, le riprese di Fantastic Four: First Steps, il nuovo adattamento cinematografico sul gruppo di eroi Marvel diretto da Matt Shakman.

Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, la lavorazione delle sequenze che si svolgeranno all’interno del Palazzo delle Esposizioni e dei Congressi si concluderà venerdì. A tal fine, il Comune ha già perimetrato l’area, con cartelli che vietano la sosta dal 18 al 25 di questo mese, e sono state installate recinzioni per impedire l’accesso al set delle riprese e ai diversi spazi dell’edificio che verranno utilizzati dalla produzione.

Le autorità comunali sperano che lo sbarco della troupe Marvel Studios possa portare a un forte ritorno economico per la città, come avvenuto con la lavorazione di Venom: The Last Dance nella zona di Alicante. Per ora, stando a indiscrezioni, la convenzione per l’utilizzo del Centro Congressi ammonta a 30.000 euro.