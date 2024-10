Fantastic Four: First Steps – Le riprese si spostano in Spagna

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Nuova Espana, la lavorazione di Fantastic Four: First Steps, il nuovo adattamento sul gruppo di supereroi targato Marvel Studios, si sposterà a novembre in Spagna, e per la precisione nella città di Oviedo.

In particolare le riprese si svolgeranno al’interno del Palazzo di Oviedo, opera dell’architetto Santiago Calatrava, che nel film sarà la sede delle Nazioni Unite.

L’arrivo del blockbuster Marvel nella città è dovuto alle ultime campagne pubblicitarie che hanno evidenziato come il palazzo fosse una sede ideale per girare le sequenze del film diretto da Matt Shakman, cosa che ha portato sei mesi fa a una visita di un team di produzione, rimasto entusiasta della location. Secondo quanto scritto dal quotidiano, Oviedo ospiterà le fasi finali delle riprese del film, iniziate questa estate.

La squadra di produzione che effettuerà le riprese sarà composta di 200 tecnici, alcuni dei quali sono già giunti nella cittadina spagnola e hanno già iniziato a installare il materiale apposito all’interno dell’edificio per trasformarlo nella sede dell’ONU. Il comune di Oviedo ha inoltre avviato una ulteriore pulizia dell’edificio in vista delle riprese che potrebbero essere girate anche all’esterno, nonostante indiscrezioni indichino che la maggior parte saranno realizzate negli spazi interni, ovvero l’auditorium, nell’atrio e nella sala di vetro.

La società di produzione spagnola incaricata di coordinare le riprese ha firmato un accordo con il Comune di Oviedo per la cifra di 30.000 euro per occupare gli spazi necessari alla realizzazione del film, smontare e rimontare le attrezzature del Palazzo dei Congressi. Le riprese hanno costretto a spostare le attività nelle sale dell’Auditorium Príncipe Felipe, ma hanno anche aperto la porta ad altre esperienze di questo tipo, poiché la stessa società di produzione sta attualmente studiando di tornare al Calatrava per un altro progetto alla fine dell’anno, a dicembre.

La pellicola vede protagonisti Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Ebon-Moss Bachrach.