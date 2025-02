Fantastic Four: First Steps – Il primo trailer durante il Superbowl

Deadline ha confermato ufficialmente che il primo trailer di Fantastic Four – First Steps, l’atteso nuovo adattamento sul gruppo di eroi Marvel, sarà diffuso nella notte del Superbowl, l’annuale evento sportivo per il quale le major sborsano ogni anno milioni di dollari in spot e promozioni, che si svolgerà il 9 febbraio.

Il sito aggiunge che dovrebbero essere mostrati anche dei trailer, probabilmente sottoforma di spot, di Captain America: Brave New World, in uscita nelle sale tra due settimane, e di Thunderbolts*.

La Warner, invece, non diffonderà alcun spot di Superman.