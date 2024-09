Ebon Moss-Bachrach parla di Fantastic Four e della Motion Capture

Intervistato da Variety sul red carpet degli Emmy, l’attore Ebon Moss-Bachrach, che in Fantastic Four: First Steps sta interpretando il ruolo dell’amabile Cosa dagli occhi blu, ha parlato della pellicola Marvel Studios e in particolare della motion capture he sta utilizzando per la parte del roccioso membro del quartetto.

Sto facendo un sacco di motion capture su Fantastic Four, per la cattura del viso con il massimo dei dati devo essere completamente rasato.

L’attore ha confermato di avere visto dei filmati grezzi di se stesso come Ben Grimm (la produzione è iniziata sei settimane fa ndr) e di essere ansioso di vedere il prodotto finale.

Hanno così tanti animatori straordinari che ci lavorano, letteralmente centinaia di persone. Stiamo girando da circa sei settimane e non sono ancora riuscito a vedere nulla, non so esattamente quali siano i tempi di consegna. Sono molto emozionato di vedere qualcosa.

Parlando infine dei suoi colleghi del cast, Bachrach ha avuto per loro solo parole di ammirazione, anche per via dei fiori e di una bottiglia di champagne ricevuta per la sua nomination agli Emmy.