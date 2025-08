Comunicato stampa

Il 4 agosto è iniziato il crowdfunding per il volume Earl Foureyes, giù nel multiverso. Vi si può accedere grazie a questo LINK.

La campagna di finanziamento è volta esclusivamente a remunerare dignitosamente gli autori per il loro prezioso contributo al progetto. Il volume ha già un editore, Barta Edizioni, e un budget per le spese di produzione, ma riuscire a retribuire in maniera equa 24 autori è un impegno che anche un grosso editore avrebbe difficoltà a sostenere. Chiediamo quindi a fan e sostenitori di approfittare dei nostri pacchetti di finanziamento per contribuire al giusto compenso per gli autori e portarsi a casa, oltre al volume, dei bonus unici.

Un volume che vuole raccontare le imprese degli alter ego del detective mutante nelle dimensioni parallele. Storie brevi scritte e disegnate da diversi autori, ma racchiuse in un unico grande affresco interdimensionale attraverso le tavole di raccordo realizzate da Stefano Zattera, creatore del personaggio, ideatore e coordinatore del progetto.



Gli autori, in ordine di apparizione sono: Stefano Zattera, Charles Guthrie, Dast, Massimo Giacon, Sergio Ponchione, Ale Pop, Squaz, Officina Infernale, Alberto Lavoradori, Dario Arcidiacono, David Bacter, Il Clod, Denis Gatto, Laura Nomisake e Annalisa Trapani, Nicola Stradiotto, Elena Rapa, Lorenzo Mo, Pablo Cammello, Ivan Hurricane, Massimo Perissinotto, Miguel Ángel Martín, Marco Galli, Maurizio Ercole, Lise e Talami.

Earl Foureyes

Earl Foureyes è un personaggio nato a metà degli anni Novanta che fonde noir, fantascienza, distopia e grottesco. In un futuro devastato dall’attitudine umanocentrica in cui tutti sono mutanti, il detective si trova ad affrontare casi paradossali, visionari e psichedelici. Esistono vari libri con questo protagonista usciti con diversi editori, tutti strutturalmente diversi. Earl Foureyes mutant detective, una raccolta di storie brevi, e Fantastic Foureyes, un volume di tributi di 188 autori al personaggio, editi da Barta; Il Buco Noir, una graphic novel di 170 pagine e Foureyes four stories, un libro con quattro stili narrativi diversi, editi da Eris Edizioni.