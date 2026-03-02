È morto Jacopo Camagni

2 Marzo 2026
Domenica 1 marzo 2026 ci giunge la norizia della scomparsa del fumettista italiano Jacopo Camagni.
Ieri ci ha raggiunti la tremenda notiza della scomparsa di Jacopo Camagni, disegnatore italiano dalla solida carriera divisa tra Stati Uniti, dove ha lavorato per Marvel Comis, e Italia, con la serie Simulacri per Sergio Bonelli Editore e la miniserie Nomen Omen e il seguito, Arcadia,per Panini Comics, entrambe con i testi di Marco B. Bucci.

Ne ha dato notizia Massimiliano De Giovanni su Facebook, che è stato autore del racconto con cui Camagni ha fatto il suo esordio da fumettista sulla rivista Mondo Naif di Kappa Edizioni.

La redazione tutta esprime condoglianza alla famiglia e agli amici dell’autore scomparso.

