È morto Jacopo Camagni

Ieri ci ha raggiunti la tremenda notiza della scomparsa di Jacopo Camagni, disegnatore italiano dalla solida carriera divisa tra Stati Uniti, dove ha lavorato per Marvel Comis, e Italia, con la serie Simulacri per Sergio Bonelli Editore e la miniserie Nomen Omen e il seguito, Arcadia,per Panini Comics, entrambe con i testi di Marco B. Bucci.

Ne ha dato notizia Massimiliano De Giovanni su Facebook, che è stato autore del racconto con cui Camagni ha fatto il suo esordio da fumettista sulla rivista Mondo Naif di Kappa Edizioni.

La redazione tutta esprime condoglianza alla famiglia e agli amici dell’autore scomparso.