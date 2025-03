Documentario su Jack Kirby in fase di sviluppo

Variety riporta che un documentario su Jack Kirby, dal titolo Kirbyvision, è attualmente in fase di sviluppo con il coinvolgimento alla regia di Ricki Stern. Il progetto sarà prodotto da Dan Braun e Josh Braun di Submarine Entertainment, in collaborazione con Mike Cecchini, Ron Fogelman e Chris Longo.

Jack non è stato solo uno dei più grandi fumettisti di tutti i tempi, ma un vero genio visionario – ha affermato Stern – In questo nuovo documentario lungometraggio, ci battiamo attivamente per il riconoscimento che finalmente merita come artista e narratore di spicco del XX secolo.

Se ci fosse un Monte Rushmore di luminari della cultura pop del XX secolo, Jack Kirby dovrebbe essere il primo a essere scolpito nella montagna – ha aggiunto Braun – “Kirbyvision” consentirà al pubblico di sperimentare l’intera portata dell’immaginazione, della creatività e del cuore senza limiti di Jack.