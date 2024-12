L’arrivo di Galactus rivive in una versione novelizzata

Il primo incontro dei Fantastici Quattro con il divoratore di mondi Galactus e il suo araldo Silver Surfer rivive in un formato del tutto nuovo con Fantastic Four: The Coming of Galactus, una novelizzazione ampliata e modernizzata basata sulle storie di Stan Lee e Jack Kirby.

Questa versione, scritta dall’autore bestseller del New York Times James Lovegrove, sarà pubblicata da Titan Books e arriverà sugli scaffali il 17 giugno 2025, un mese prima dell’uscita nelle sale di Fantastic Four: First Steps, nuovo adattamento cinematografico sugli eroi Marvel che vedrà al centro della trama proprio la figura di Galactus.