Doctor Strange 3 nelle prime fasi di sviluppo

Nexus Point News riferisce, citando alcune fonti, che i Marvel Studios sono nelle prime fasi di sviluppo per Doctor Strange 3, il nuovo capitolo sullo stregone supremo interpretato da Benedict Cumberbatch.

Il sito aggiunge che l’attore sarebbe più coinvolto nel dietro le quinte, in particolare nella ricerca di un nuovo sceneggiatore e regista. Un nome che interesserebbe Cumberbatch sarebbe quello di Sam Mendes, anche se è alquanto improbabile che il regista possa essere coinvolto, in quanto impegnato sui quattro biopic riguardanti i Beatles. Le stesse fonti sottolineano che né Sam Raimi né Michael Waldron, che hanno rispettivamente diretto e sceneggiato il film precedente, dovrebbero tornare per il terzo capitolo, in contrasto con quanto riferito un anno fa da Jeff Sneider, il quale affermò che Raimi e i Marvel Studios stavano finalizzando un accordo in merito.

La produzione di Doctor Strange 3 dovrebbe comunque iniziare dopo la fine delle riprese di Avengers: Secret Wars.